Mali: deux ans de captivité pour le journaliste Moussa M'Bana Dicko

Depuis deux ans, les proches et les confrères de Moussa M'Bana Dicko espèrent sa libération, à l’instar de Fakara Faïnke, journaliste au Républicain et président de l'Union nationale des journalistes du Mali (Unajom).



« Depuis son enlèvement jusqu'à aujourd'hui, les journalistes sont mobilisés à chaque instant pour M'Bana Dicko, souligne Fakara Faïnke. Les autorités nous ont également rassurés sur leur implication pour sa libération. Vous savez que les négociations sont souvent lentes, mais nous sommes sûrs que, quand même, les autorités n'ont pas oublié notre confrère. Elles nous ont toujours rassuré sur le fait qu'elles sont en train de tout mettre en œuvre pour sa libération. La mobilisation continue, nous sommes optimistes ».



Malgré l'attente, la libération le 20 mars dernier d'Olivier Dubois, journaliste français retenu en otage au Mali pendant 711 jours par les jihadistes du Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, liés à al-Qaïda, est une source d'espoir pour le patron de Unajom : « Les journalistes maliens ont cet état d'esprit, nous n'allons jamais l'oublier. Tous les journalistes maliens sont déterminés à sensibiliser et à parler de ce confrère. Nous souhaitons de tout notre cœur qu'il recouvrera dans les plus brefs délais sa liberté. »