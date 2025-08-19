Mali : l'ancien Premier ministre Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt

« Après une garde à vue qui a duré du 12 au 19 août 2025 au Pôle économique et financier, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga a été présenté, ce mardi 19 août 2025, à la chambre d'instruction de la Cour suprême. Celle-ci lui a notifié les faits d'atteinte aux biens publics que lui reproche le réquisitoire du procureur général et a décidé de le placer sous mandat de dépôt », peut-on lire dans le communiqué publié sur Facebook par son avocat, Maître Cheick Oumar Konaré.

avait été nommé Premier ministre en 2021 par la junte dirigée par le général Assimi Goïta, avant d'être limogé fin 2024 après avoir émis des critiques contre celle-ci.

Il avait déploré notamment d'être tenu à l'écart des décisions sur le maintien aux commandes des généraux qui avaient initialement promis de rendre le pouvoir à des civils élus en mars 2024.

Aucune date n'a été fixée pour son procès.

Huit de ses anciens collaborateurs avaient également été placés en garde à vue le 12 août dans la même affaire et sont en train d'être auditionnés par la chambre d'instruction.

« Choguel Maïga conteste les faits reprochés, se dit serein et estime qu'un homme politique doit s'attendre à tout, y compris la prison et la mort. Il se réjouit très fortement du fait que son ancien directeur de cabinet, le professeur Issiaka Ahmadou Singaré, âgé de 80 ans, soit poursuivi non détenu dans le même dossier », indiqué le communiqué publié par Maître Cheick Oumar Konaré.

Des audits effectués en janvier 2025 accusaient M. Maïga de malversations financières, ce qu'il a toujours nié.



Avec RFI

