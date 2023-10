Mali: l'armée effectue des frappes aériennes dans la région de Kidal

L’armée malienne a effectué ce samedi des frappes aériennes dans la région de Kidal en grande partie contrôlée par les ex-rebelles qui ont repris depuis quelques semaines les armes. Au moins deux personnes ont été tuées.



Une source militaire malienne affirme que l’objectif de cette intervention était de « neutraliser » des groupes terroristes voulant mener des actions contre une position de l’armée nationale. Sur le terrain, les affrontements et les attaques se multiplient, rendant le conflit désormais de plus en plus ouvert au Nord, à l’Ouest et au centre du pays.



Dans un communiqué rendu public ce samedi, les ex-rebelles désormais réunis au sein du Cadre Stratégique Permanent (CSP) ont affirmé dans un bilan réactualisé avoir fait des dizaines de morts dans les rangs de la coalition armée malienne et mercenaires du groupe Wagner lors de la dernière attaque du camp de l’armée dans la localité de Dioura au centre.



Les troupes venues du nord dans leur bilan parlent également de véhicules et d'armements saisis. Côté ministère malien de la Défense, le bilan est tout autre. Sans donner de chiffres précis, un communiqué indiqué que l’ennemi a été mis hors d’état de nuire.