Mali: l’opposant Seydina Touré sera jugé pour «incitations aux troubles à l’ordre public»

Au Mali, on en sait davantage sur l’arrestation de Seydina Touré. Membre du parti d’opposition Alternative pour le Mali, très actif sur les réseaux sociaux, Seydina Touré a été arrêté à Ségou jeudi dernier puis transféré à Bamako où il a été placé sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire anti-cybercriminalité. Seydina Touré est poursuivi notamment pour « atteinte au crédit de l’État », « incitation aux troubles à l’ordre public » et « injures » « par le biais d’un système d’information ». En cause, des propos tenus sur sa page Facebook.

Rfi

