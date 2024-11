Mali: la préparation des élections évoquée en Conseil des ministres

L’annonce a été faite lors du premier Conseil des ministres auquel participaient le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, et les membres du gouvernement remanié.



Il n’y a pas encore de date officielle fixée, on ne connait pas pour le moment l’ordre chronologique des scrutins que le chef de la junte souhaite « transparents », « apaisés » et qui devraient mettre fin à la transition.



Initialement, les militaires maliens, sous la pression internationale, s’étaient engagés à céder le pouvoir aux civils en mars 2024. Ils sont revenus sur cette promesse sans fixer de nouvelles échéances.



Si cette fois-ci, ils tiennent promesse, l’actuel Premier ministre, qui détient également le portefeuille de l’administration territoriale, sera le pivot de l’organisation des élections. Le général Assimi Goïta, quant à lui, est pressenti comme probable candidat à une future présidentielle.



Avant d’être débarqué de la primature, le désormais ex-premier ministre Choguel Maïga a laissé entendre que cent partis politiques maliens pro-junte ont discrètement reçu leurs agréments.