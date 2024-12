Mali: la ville de Léré, dans la région de Tombouctou, sous blocus jihadiste

Au Mali, la ville de Léré subit un blocus jihadiste depuis tout juste deux semaines. Le Jnim (Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans), lié à Al-Qaïda, a décrété le 29 novembre dernier un embargo sur cette localité de la région de Tombouctou, située à une soixantaine de kilomètres de la Mauritanie. Une stratégie déjà mise en œuvre à plusieurs reprises dans diverses localités, dans le centre et dans le nord du Mali : il y a un an notamment, la ville de Tombouctou elle-même subissait un important blocus. Désormais, c'est donc l'accès à Léré qui est sérieusement perturbé par les jihadistes, ce qui n'est pas sans conséquence à Tombouctou.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">