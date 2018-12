Mali: le Burkina Faso est le plus gros contributeur de troupes à la MINUSMA

Au Mali, le Burkina Faso est le plus gros contributeur de troupes à la Mission des Nations Unies (MINUSMA), avec un effectif total de 1.723 membres des forces armées, dont 38 femmes. Ils sont principalement basés dans les régions de Tombouctou au nord et de Mopti au centre du pays, les zones les plus visées par les djihadistes.