Mali: le Comité national pour le salut du peuple est dissout (décret)

Le président de la transition malienne et chef de l'Etat Bah Ndaw a dissout le Comité national pour le salut du peuple (Cnsp), selon un décret signé le 18 janvier dont PressAfrik a reçu copie. Alors que les chefs d'Etat de la Cedeao avaient exigé la dissolution immédiate samedi. D'après le document, la mesure a pris effet à la date de la signature et sera enregistré et publié au journal officiel.



Les chefs d’Etat de la Cédéao ont exigé la « dissolution immédiate » du Comité national de salut public (CNSP), durant ce 58e sommet de la Cédéao en visioconférence, samedi 23 janvier 2021.



Puis, d'une seule et ferme voix, les dirigeants de la Cédéao ont rappelé le Mali à ses engagements : le respect scrupuleux de la feuille de route, le respect du calendrier de la mise en place de tous les organes. Et surtout une priorité : la dissolution du CNSP, le Comité national pour le salut du peuple.



La charte de transition malienne stipule que « le CNSP est dissous après la mise en place des organes de transition ». Malgré l'instauration du président et de son gouvernement de transition, aucun acte officiel au Mali n'a fait disparaître le CNSP.

Créé le 19 août dernier, cette structure politico-militaire a toujours à sa tête Assimi Goïta, colonel des forces armées et leader des putschistes.