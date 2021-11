Mali: le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, à Moscou pour une visite de travail

Au cours de cette visite, le Ministre DIOP a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue russe. Les deux Ministres ont eu une séance de travail élargie aux deux délégations et animé une conférence de presse. Au cours de l’entretien, le Ministre a remis un message personnel de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, destiné au Président de la Fédération de Russie, Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE.

Lors des échanges entre les délégations, les deux Ministres se sont félicités de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui ont toujours existé entre les deux pays et ont exprimé leur volonté de les renforcer davantage notamment dans le domaine de la sécurité et de la coopération économique et culturelle. Ils se sont également réjouis de la convergence de vues au sein des instances internationales sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde.

Le Ministre Diop a souligné le grand intérêt que le Mali porte au partenariat historique et stratégique avec la Russie, un partenariat exemplaire et une réussite de coopération bilatérale dans la relation Russie-Afrique. Il a également exprimé toute la gratitude du peuple malien et des autorités de la Transition au Gouvernement de la Russie pour ses multiples interventions dans divers domaines du développement socio-économique du Mali et pour son soutien constant, y compris dans les moments difficiles de son histoire.

La Partie russe a réaffirmé son appui et son accompagnement de la Transition dans le respect de la souveraineté du Mali ainsi que dans la recherche d’une solution malienne. Le Ministre DIOP a salué l’engagement constant de la Fédération de Russie en faveur de la paix et de la stabilité au Mali et dans la région du Sahel.

Les entretiens, qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d’amitié et de compréhension mutuelle, ont permis aux deux parties d’échanger sur les voies et moyens d’approfondir et de diversifier leur partenariat stratégique dans les domaines politique, économique et sécuritaire.

Le Ministre a rencontré les représentants de la Communauté malienne et les Ambassadeurs des pays africains accrédités auprès de la Fédération de Russie. Au cours des échanges, il a fait le point des questions d’actualité au Mali, notamment la sécurisation du pays, la tenue des Assises nationales de la Refondation, l’adoption de réformes politiques et institutionnelles, l’organisation d’élections crédibles, transparentes et apaisées, le processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

A l’invitation de Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, accompagné d’une délégation, a effectué une visite d’amitié et de travail à Moscou, du 10 au 12 novembre 2021.