Mali : les observateurs de l'UE exigent la publication au plus tôt des résultats du 1er tour

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Mali a demandé aux autorités du pays de publier « au plus tôt les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, bureau de vote par bureau de vote, et de faire le même pour le second tour, dans un souci de transparence et conformément aux bonnes pratiques et standards internationaux », dans un communiqué mardi



Selon ces observateurs, la publication des résultats provisoires du premier tour a été faite « dans les délais légaux ». Elle a renouvelé son appel à statuer dans un « esprit de transparence », demandant aux acteurs politiques de « privilégier les voies légales pour régler les différends ».



L’EU a également invité le ministre de l’Administration territoriale à « rendre public les chiffres relatifs à la distribution des cartes d’électeurs, qui se poursuit entre les tours, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les cartes non-distribuées, disponibles aux électeurs ».

La cheffe des observatoires de l’UE, Cécile Kyenge a salué la publication détaillée, le 6 août par le ministre de l’Administration territoriale, en charge de l’organisation des élections, de « 871 bureaux de vote ou le vote n’a pu se tenir », appelant à « garantir le droit de vote à tous les électeurs ».

L’UE annonce qu’elle fera une nouvelle déclaration préliminare, à l’issue du second tour de l’élection présidentielle prévu le 12 août.