Mali : les six (6) chauffeurs sénégalais enlevés ont été libérés, selon le chargé de communication de l’URS

Les six (6) chauffeurs sénégalais enlevés au Mali par des groupes armés ont été libérés, a annoncé ce samedi le chargé de communication de l’Union des Routiers du Sénégal (URS), Daouda Lo. Ce dernier joint au téléphone par PressAfrik a indiqué « que les six (6) Sénégalais se portent bien. Rien n'a été réclamé pour leur libération, maintenant, nous allons tout faire pour qu'ils rentrent au Sénégal. »



L’URS, qui avait confirmé jeudi l’enlèvement de ses membres, a fait savoir que les transporteurs ont retrouvé la liberté après plusieurs jours de détention. Aucune précision n’a pour l’instant été donnée sur les conditions de leur libération.



Pour rappel, les chauffeurs avaient été interceptés dans la commune de Diéma, les 3 et 4 septembre, dans un contexte marqué par les attaques répétées de groupes armés dans la région et les restrictions imposées sur le transport de marchandises. L’affaire avait suscité une vive inquiétude parmi les acteurs routiers, qui avaient appelé les autorités sénégalaises et maliennes à intervenir rapidement.



Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères avait réagi vendredi, indiquant qu’« aucun élément vérifiable ne permettait de confirmer l’enlèvement » tout en assurant être en concertation étroite avec les autorités maliennes, par l’entremise de l’Ambassade du Sénégal à Bamako.

