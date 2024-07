Mali: lourdes pertes pour l'armée et ses alliés russes lors de combats face aux rebelles du CSP

Dans trois différents communiqués, l'armée malienne a donné sa version des faits. Elle avait en face une coalition de « terroristes » et reconnaît avoir perdu deux soldats alors que dans le camp de l'ennemi, il y a « plus de vingt personnes tuées ».



Cette version des événements est catégoriquement démentie par les rebelles et d'autres sources. En réalité, explique le porte-parole des combattants du CSP, l'armée malienne et son inséparable allié sur le terrain, les mercenaires russes, ont subi des revers et de très lourdes pertes. Notre interlocuteur montre des images prises sur le terrain par les mêmes rebelles, des déclarations et des photos avant de conclure : « Le bilan provisoire révèle la mort, et la capture de plusieurs dizaines d’ennemis en face. »



Un élu du nord du Mali - qu'on ne peut pas accuser d'être sympathisant de la rébellion - confirme ces informations : selon lui, les mercenaires russes et l'armée malienne ont perdu les batailles des trois derniers jours dans la zone de Tinzaouatène avec des pertes importantes. Les forces armées maliennes affirment de leur côté qu'elles ont volontairement quitté le secteur de Tinzaouatène après trois jours d'affrontements.