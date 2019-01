Mali: mystère et inquiétude après l’enlèvement d’un ex-espion slovaque à Bamako

Loubos Kosik, ancien officier des services secrets slovaques (SIS), a été enlevé chez lui à Bamako mardi 15 janvier. Michel Désert, un membre du comité de soutien qui réclame sa libération explique les conditions de son enlèvement.: « Près d’une quinzaine de personnes, quatre véhicules, plus des motos, ont encerclé la maison où il était et il a été ‘’extradé de cette maison’’, sorti, enlevé de cette maison. Depuis, on ne sait pas où il est, il a disparu. Et on se pose de grosses questions, et on s’inquiète ».



Extradition refusée



Depuis plusieurs années, l’ancien espion slovaque vivait au Mali où il s’est reconverti en responsable d’une salle de sport. En 2016, il a été arrêté à Bamako à la demande du gouvernement slovaque qui exigeait son extradition à cause d’une affaire de rapt dans laquelle il aurait trempé en 1995 dans son pays. La justice malienne avait refusé l’extradition.



Une bande privée en mission ?



Aujourd’hui, la police et la justice malienne affirment ne pas détenir Loubos Kosik alors que son avocat, Me Youssouf Keïta, dépose une plainte contre X pour « enlèvement et séquestration », son comité de soutien s’interroge : l’opération a-t-elle été menée par des services spéciaux ou par une bande privée en mission ?