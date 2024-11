Mali : retrait de la licence de Joliba Tv, des organisations dénoncent une atteinte à la liberté d’expression

Les Parties Signataires de la Déclaration du 31 mars 2024 tel que, YELEMA, ADEMA-PASJ, PS-YELEN KURA, M5RFP- MALI KURA, PARENA sont, CNDR, …sont montés au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie d’offense à la liberté d’expression. Ceci fait suite à la décision de la Haute Autorité de la Communication (HAC), de retirer tout simplement à Joliba TV, sa licence de diffusion, pour des propos tenus dans une émission-débat par un de ses invités sur une tentative de déstabilisation au Burkina Faso.



Face à la presse le 20 novembre, les signataires avaient dénoncé « l'instrumentalisation politique de la Haute Autorité de la Communication (HAC) dans ses missions de régulation du secteur de l'information et de la communication ».



Ils remettent en cause le droit constitutionnel sur la liberté d’expression et la liberté de la presse, pour lesquelles les Maliens ont fait le sacrifice ultime. Apportant leur plein soutien à Joliba TV, les signataires invitent les autorités compétentes à « reconsidérer cette mesure liberticide qui porte atteinte au droit à la liberté d'expression, à la liberté de presse et ternit l'image de notre pays ».