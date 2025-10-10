Mali : un Sénégalais kidnappé, ses ravisseurs réclament 1 million de francs CFA

Un ressortissant sénégalais, originaire de Ross Bethio (nord), a été enlevé au Mali (nord-est) par des individus. Les ravisseurs ont réclamé une somme d’un million de francs CFA pour le libérer, menaçant de le tuer en cas de non-paiement.
Pour prouver leurs menaces, les kidnappeurs ont envoyé a la famille du victime, des vidéos dans lesquelles, le jeune homme est torturé. Une scène insoutenable qui a profondément choquée ses proches, rapporte la Rfm ce vendredi.
Pour prouver leurs menaces, les kidnappeurs ont envoyé a la famille du victime, des vidéos dans lesquelles, le jeune homme est torturé. Une scène insoutenable qui a profondément choquée ses proches, rapporte la Rfm ce vendredi.
Autres articles
-
Pikine : le directeur de l’Anec alerte sur la présence de logiciels malveillants dans des centres d’état-civil
-
Crise Sociale à AIBD.SA : les travailleurs dénoncent le retards des salaires d’octobre
-
Ouakam : un réseau de trafic de Haschich «Ass Malick» démantelé, quatre (04) individus arrêtés
-
Fièvre de la vallée du Rift : deux décès, un cas simple et trois graves enregistrés à Louga
-
Tragédie à Sédhiou : une jeune fille de 14 ans retrouvée pendue dans sa chambre