Mali : un Sénégalais kidnappé, ses ravisseurs réclament 1 million de francs CFA
Un ressortissant sénégalais, originaire de Ross Bethio (nord), a été enlevé au Mali (nord-est) par des individus. Les ravisseurs ont réclamé une somme d’un million de francs CFA pour le libérer, menaçant de le tuer en cas de non-paiement.

Pour prouver leurs menaces, les kidnappeurs ont envoyé a la famille du victime, des vidéos dans lesquelles, le jeune homme est torturé. Une scène insoutenable qui a profondément choquée ses proches, rapporte la Rfm ce vendredi.
Ndeye khouredia Seck (stagiaire)

Vendredi 10 Octobre 2025 - 14:25


