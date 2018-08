Mali: un convoi de l'armée attaqué dans la région de Ségou

Les militaires maliens sécurisaient un convoi notamment composé de matériels et documents électoraux. Sur l’axe Nampala- Dogofri dans la région de Ségou, situé au nord de Bamako, ils sont d’abord tombés dans une embuscade tendue par de présumés jihadistes. Ensuite, dans la confusion des coups de feux ont été tirés. « Dans le jargon, on parle d’attaque complexe », explique un spécialiste.



Au moins quatre militaires maliens ont été tués lors de l'attaque et, selon l’armée malienne, chez les assaillants, huit terroristes ont perdu la vie. Deux véhicules de l’armée malienne, sont encore introuvables et personne ne sait ce que sont devenus les militaires qui étaient à bord de ces véhicules.



C’est la première fois depuis les élections de dimanche que de présumés jihadistes s’attaquent à un convoi dans lequel se trouvent urnes et autres matériels électoral. Le jour du vote, dans certaines localités du centre et du nord, les mêmes présumés jihadistes avaient empêché le déroulement de l’élection dans quelques localités.