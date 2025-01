Mali: visite du général soudanais Abdel Fattah al-Buhran

À son arrivée à l’aéroport de Bamako, le général Abdel Fattah al-Burhan a été accueilli par le général Assimi Goïta. Costume strict pour l’hôte du Mali, tenue militaire pour son frère d’arme et chef de la junte locale. Les premiers entretiens approfondis se sont déroulés au palais présidentiel, situé sur les hauteurs de Bamako.



Un « partage d’expérience »

De sources proches de la rencontre, les deux délégations effectuent un « partage d’expérience » : le Mali est confronté à des rebellions jihadistes et indépendantistes, alors qu’au Soudan le général Abdel Fattah al-Burhan et les rebelles des Forces de soutien rapide (FSR) s’affrontent.



Actions diplomatiques coordonnées

La coopération militaire est également au centre des entretiens. Le Soudan serait disposé à aider le Mali dans ce domaine particulier. Les deux pays ne cachent pas leurs sympathies pour la Russie. Et ce pays le leur rend bien. Bamako et Khartoum entendent également saisir l’occasion de la visite pour coordonner leurs actions sur la scène diplomatique.