Antonio Guterres condamne l’escalade militaire au Moyen-Orient après les frappes US-Israël contre l’Iran

« Je condamne l’escalade militaire d’aujourd’hui au Moyen-Orient. L’usage de la force par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que la riposte iranienne dans la région, compromettent la paix et la sécurité internationales », a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué.

Rappelant à tous les États membres de l’ONU de « respecter leurs obligations en vertu du droit international », y compris la Charte des Nations unies, il a souligné que celle-ci « interdit clairement ‘la menace de recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute manière incompatible avec les buts de l’ONU’ ».

« J’appelle à une cessation immédiate des hostilités et à une désescalade », a-t-il ajouté, avertissant que « ne pas le faire risque de provoquer un conflit régional plus large avec de graves conséquences pour les civils et la stabilité régionale ».

Il a également fortement encouragé toutes les parties à « revenir immédiatement à la table des négociations » et a souligné qu’« il n’existe pas d’alternative viable au règlement pacifique des différends internationaux ».

