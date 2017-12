Malnutrition: 31 enfants ont perdu la vie entre janvier et octobre - Les 3 départements touchés

Entre janvier et octobre 2017, 31 enfants ont perdu la vie entre Matam, Kanel, et Ranérou. Le Chef d’antenne régional de l’ONG Action Contre la Faim (ACF) pointe la malnutrition qui sévit, de façon endémique, dans ces trois (3) départements.



Moulaye Diallo sert qu’au total, «2863 nouveaux admis qui souffrent de cette pathologie sur une cible global de 8700 enfants, ont été recensés ».



L’enquête smart 2015 a révélé que le taux global de la malnutrition dans le département de Matam est de 16,5%. Et, celle aigüe sévère concerne 3% des enfants de 0 à 5 ans, rapporte « LeQuotidien »