Malversations financières : le maire de Kanène Ndiob et un fournisseur soupçonnés de détournement de plus de 31 millions FCFA

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a été saisi d'une plainte mettant en cause le maire de la commune de Kanène Ndiob, à Louga (nord-ouest) en fonction depuis février 2022. Les accusations portent sur des faits présumés de "faux et usage de faux", ainsi que sur "des malversations financières".



Selon le plaignant, après l'adoption à l'unanimité du budget 2022 en présence du sous-préfet le 26 avril 2022, des irrégularités sont apparues lors des réunions de clôture des 11 et 12 décembre 2022. Il a constaté des falsifications dans les écritures comptables, concernant notamment les montants alloués aux rubriques « santé, hygiène et action sociale » et « achats de produits pharmaceutiques et d'hygiène ». Le plaignant affirme que les chiffres présentés oralement par le maire et son équipe différaient de ceux inscrits dans le document budgétaire officiel.



Suite à l'audition du dénonciateur, une mission d'enquête s'est rendue dans la commune du 31 juillet au 5 août 2023. Six personnes ont été entendues, dont le sous-préfet, le secrétaire municipal, le receveur-percepteur, le maire, son troisième adjoint et un fournisseur-entrepreneur, informe Libération.



Les enquêteurs ont analysé de nombreux documents comptables, tels que les registres et pièces justificatives de l'exercice 2022, ainsi que des budgets antérieurs.



Une inspection des travaux réalisés dans le cadre de marchés publics a également été conduite par le maire lui-même, visitant des infrastructures à la mairie et dans les villages de Thimbar Peulh et Khelly Thioub.



Les investigations ont révélé des éléments susceptibles de constituer plusieurs infractions. Le maire et le fournisseur-entrepreneur sont soupçonnés d'« association de malfaiteurs » et d'escroquerie sur des deniers publics, pour un montant minimal de 31 126 675 FCFA imputé au maire. Le fournisseur est, quant à lui, suspecté de complicité d'escroquerie.



Enfin, le maire est également visé pour « faute de gestion ». L'Ofnac a transmis le dossier au parquet financier, qui décidera des suites judiciaires à donner.



