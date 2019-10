Mamadou Lamine Diallo appelle à "sauver Sonko"... en choisissant le combat pour les 6000 milliards

Dans ses chroniques économiques du mardi, le leader du mouvement Tekki appelle les Sénégalais à "sauver" Ousmane Sonko des griffes du régime de Macky Sall. Mamadou Lamine Diallo demande au peuple de choisir entre le combat pour la clarification de l'affaire des 94 milliards et celui pour "recouvrer" les 6000 milliards de royalties que Frank Timis et Aliou Sall leur auraient volé.



"Dans les deux cas, il s’agit de rente à se partager", dit-il avant de souligner: "Dans l’affaire des 94 milliards, c’est une rente foncière, créée par la loi sénégalaise, qui appartient à la famille Ndoye de Rufisque. Malmenée par l’administration, elle est prête à céder presque tout ou partie de la rente à des privés sénégalais acheteurs de créances comme Sofico/CFU ou conseils juridiques comme Altas/Mercalex. Dans le meilleur des cas, c’est la famille Ndoye qui sera bénéficiaire de près de 94 milliards de FCFA. Dans le pire des cas, elle aura 2,5 milliards".



En ce qui concerne l'affaire Pétrotim, Diallo d'écrire: "Dans le second cas, c’est une rente gazière considérable à se partager au moins 100 milliards de dollars sur le seul puits GTA, sans oublier Cayar à venir. La part de Franck Timis via ses sociétés, au moins 6000 milliards de CFA, appartient à tout le peuple sénégalais, y compris, la famille Ndoye".



Mamadou Lamine Diallo a, pour sa part tranché. "La cause est vite entendue. La bataille démocratique est bien l’affaire Sall/Petrotim. Néanmoins, il nous faut sauver le soldat Sonko et le sortir des griffes du Lamtoro Sall. En effet, il faut bien comprendre pourquoi l’administration domaniale de Macky Sall préfère Sofico/CFU à la famille Ndoye".