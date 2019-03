Mamadou Ndoye avertit: "pour le 3e mandat, Macky fera exactement comme l'histoire des 5 ans qui ont débouché sur 7"

L'ancien Secrétaire général de la LD, Mamadou Ndoye a encore tiré sur le Président Macky Sall. Après avoir rejeté l'appel au dialogue de ce dernier, qui selon lui, "n'a jamais pris la posture de président de la République et cette hauteur d'homme d'État", il a alerté les Sénégalais sur sa certitude que Macky Sall fera un troisième mandat.



Dans un entretien accordé au journal "Les Echos", Ndoye explique comment Macky va s'y prendre pour se représenter en 2024. "Sur le 3e mandat, ce sera exactement comme avec l'histoire des 5 ans qui ont débouché sur 7. Sa Cour constitutionnelle lui dira, le moment venu, qu'il lui est bien possible, au regard de la loi, de le briguer", a-t-il affirmé.



Dans un autre chapitre, Mamadou Ndoye pense que le régime de Me Abdoulaye Wade était bien meilleur que celui de Macky Sall, en ce qui concerne "l'impact des investissements et la préférence du privé national".