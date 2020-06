Mame Biram Diouf dans le viseur de deux clubs turcs cet été

Après le Danemark, l’Allemagne et l’Angleterre, Mame Birame Diouf pourrait débarquer en Turquie cet été. L’international sénégalais sera en fin de contrat à l’issue de cette saison et ne devrait plus poursuivre son aventure avec Stoke City. Malgré une année assez terne, l’attaquant de 32 ans serait tout de même dans le viseur de deux clubs turcs.



Selon les informations de Yeni Asir, raprises par Africa Top sports, Göztepe et Denizlispor seraient les clubs turcs qui s’intéresseraient à Birame Diouf. Ils en feraient d’ailleurs leur premier choix sur le marché des transferts. Moins en vu cette saison, le contrat du buteur des Lions ne serait pas renouvelé par les dirigeants des Potters.



Avec deux buts en 9 matchs en Championship cette saison, Mame Birame Diouf devrait chercher un autre point de chute. Après Molde, Manchester United, Blackburn Rovers, Hanovre 96 et Stoke City, l’avenir du Sénégalais se dessinerait en Super Lig turque.