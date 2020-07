Mame Mactar Guèye de Jamra présente ses excuses après ses propos polémiques sur les noms chrétiens

« DANS UNE INTERVIEW que j'ai faite récemment avec un média en ligne, en dénonçant le fait qu'une série ait surnommé une actrice MAME DIARRA, sublime prénom généralement associé dans la conscience collective des musulmans de ce pays à l'honorable mère de Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai déploré que le réalisateur ait sciemment choisi le prénom de cette sainte de l'Islam, au lieu d'autres prénoms. Et d'en citer quelques-uns, en MÉCONNAISSANT totalement que ces noms étaient également ceux de saintes catholiques », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Avant d’ajouter: « IL S'AGIT par conséquence d'une méprise, qui a failli être source d'incompréhension à l'égard d'une sympathique communauté, où je compte beaucoup de parents et d'amis. NOTRE POSTURE constante, et irréversible, dans la construction de l'indispensable DIALOGUE INTERRELIGIEUX n'est plus à démontrer »



Mame Matar Gueye de conclure en renouvelant ses excuses à la communauté chrétienne. « TOUTES NOS EXCUSES, encore fois à tous nos frères et sœurs de la chrétienté. A qui je souhaite, comme d'habitude, LE MEILLEUR ! », écrit-il.