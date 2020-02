Mame Makhtar Guèye invite le Lieutenant Yague à corriger sa "sortie regrettable" et de faire preuve de "retenue"

Le vice-président de l’ONG islamique Jamra, Mame Makhtar Guèye, a réagi suite à la sortie du chargé de communication de la Police, le Lieutenant Ndiassé Dioum, qui a révélé à la presse, que sa fille portée disparue, était dans une auberge avec son amant. Guèye soutient que le policier a outrepassé ses prérogatives, et s’est précipité à aller faire une telle déclaration.



« Qu'est-ce qui explique alors cette précipitation suspecte du chargé de la communication de la police nationale, le Lieutenant Ndiassé Dioum, consistant à aller s'épancher dans une radio de la place pour déclarer ceci : "il n'y a pas eu d'enlèvement"! qui a parlé d'enlèvement? j'ai clairement spécifié dans ma saisine (remise aux commissaires Dramé et Sangaré) que "ma fille a disparu"! », a écrit M. Guèye sur sa page facebook.



Il estime que le Lieutenant Dioum a outrepassé ses prérogatives en livrant hâtivement les bribes d'une audition inachevée. Et qui étaient loin d'être validées. D'autant que les enquêteurs ont non seulement noté que la lucidité de ma fille laissait à désirer, mais que les mille et une versions livrées aux enquêteurs par ma fille, toujours sous le coup de la panique, commandaient d'attendre au moins que les enquêteurs aient fini leur audition, avant que l'on aille se livrer à une course au scoop, en faisant cette déclaration fracassante, qui en aura rajouté aux douloureux traumatismes endurés par ma fille. En sus du préjudice moral causé à sa famille et à ses proches.



M. Guèye a invité le Lieutenant Yague à corriger sa sortie regrettable, et de faire preuve d'un peu patience et de retenue. Et surtout d'avoir la sagesse d'attendre que les enquêteurs terminent leurs auditions et investigations.