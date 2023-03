« Mame Mbaye Niang restera éternellement le voleur... », selon le Pastef

Le bureau politique du PASTEF - Les Patriotes condamne et dénonce "vigoureusement" ce simulacre de procès du 30 mars 2023 qui a abouti à une condamnation de leur Ousmane Sonko à deux (02) mois, avec sursis et à l'octroi d'une prime de "vol de deniers publics" d'un montant de 200 millions à Mame Mbaye Niang. Pour le Pastef, M. Niang restera "éternellement voleur qui aura contribué à augmenter le chômage dans notre pays".



PASTEF - Les Patriotes rappelle que l'affaire PRODAC n'est pas une invention du président Ousmane Sonko qui a été le dernier à l'évoquer en lisant un rapport dont la fuite, dans la presse. confirmée par le ministre en charge des Finances d'alors, monsieur Amadou Ba, avait provoqué la démission du mis en cause.



Le bureau politique se désole du fait que "Jamais monsieur Mame Mbaye Niang n'a été entendu par un magistrat instructeur, bénéficiant ainsi du coude protecteur du Président Macky Sall". De ce fait, les proches de Sonko soutiennent: "Que Mame Mbaye Niang comprenne donc, qu'aux yeux du peuple sénégalais, il restera éternellement voleur qui aura contribué à augmenter le chômage dans notre pays".



Selon eux, " ce simulacre de procès a fini de mettre à nu le visage hideux d'une Justice complice d'un deux poids deux mesures érigé en principe au Sénégal depuis l'avènement de Macky Sall".



PASTEF - Les Patriotes "rejette totalement ce honteux verdict" et appelle les militants et sympathisants à se mobiliser davantage pour être mieux 'préparés à mener les batailles pour la libération des otages de Macky Sall, et surtout contre sa troisième candidature illégale et immorale".