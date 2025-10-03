Mamelles : destruction des abris de fortune à la cité « Haoussa »

La cité dite « Haoussa », aux Mamelles, a été le théâtre d’une opération de destruction des abris de fortune ce vendredi 3 octobre 2025, a annoncé le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Cheikh Ahmadou Bamba Cissé.
Le ministre a appelé les populations à « s’investir davantage dans la défense et la préservation de leur cadre de vie », en signalant aux autorités « toutes les occupations de fortune » et en veillant à ce que « ces sites libérés ne soient pas réoccupés ».
Il a par ailleurs averti que son département mettra en œuvre « une politique de tolérance zéro contre la mendicité et autres activités sous-jacentes de traite de personnes entretenues par des réseaux mettant en danger la sécurité de nos concitoyens et compromettant la salubrité de nos villes ».
Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large de sécurisation et d’assainissement des espaces urbains, dans un contexte marqué par la multiplication des occupations irrégulières.
