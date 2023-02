Mamoudou Ibra Kane : «Il faut ouvrir le jeu politique »

Le journaliste Mamoudou Ibra Kane a lancé samedi 25 février 2023, à 365 jours de l'élection présidentielle du Sénégal, son mouvement citoyen « Demain c'est maintenant ». Il a appelé à ouvrir le jeu politique devant plusieurs personnalités présentes au lancement.



« Il faut ouvrir le jeu politique. Il faut nourrir et entretenir le jeu démocratique. Il faut libérer les énergies positives et même les énergies négatives, le cas échéant. N'est-ce pas que les contraires s'attirent ? » a déclaré le nouveau concurrent des politiciens.



M. Kane, très connu de l’espace médiatique, vient avec d’autres d'ambitions dans un commun vouloir patriotique, lancer ce mouvement qui selon lui « se sent prêt pour servir le Sénégal ».



« Notre cher pays, le Sénégal, doit se gouverner par l’équilibre des forces en mouvement. Balle au centre, pour utiliser la métaphore footballistique et faire un clin d'œil à nos vaillants Lions. Balle au centre, disais-je, pour une définition, j'allais dire une

redéfinition des règles du jeu. Balle au centre, parce que je suis de la génération intermédiaire. Quatre-vingt-huit pour ne pas dire la « Génération 88 », à l'image de nombreuses personnes ici présentes, j'appartiens à cette génération qui constitue la ligne médiane des différentes générations qui font société et sens ».



« Nous de cette génération tampon, avons perdu deux années scolaires dans notre parcours : une année blanche et une année invalide. Cependant nous avons toujours su faire montre de résilience et de résistance ».

A en croire, l'ancien directeur de la Tfm (Télévision futur média) de mettre le point sur ses objectifs dans l’espace politique.

« En un mot, il faut faire revivre le GÉNIE SÉNÉGALAIS. Ce génie est en train de somnoler, il faut le réveiller, car il sommeille en chacune et chacun de nous ».



Pis, il ajoute : « Je confesse que nous avons cassé des bus, des télé-centres et autres stations-services. Mais, mais, mais, … nous n’osions jamais franchir le rubicon. Malgré l’aveu, j’espère que je ne serai pas arrêté … ».



Avant de conclure « Pour « DEMAIN C'EST MAINTENANT », il n'y a pas de fatalité de l'échec. Nos réussites et nos échecs dépendent en grande partie de nous-mêmes. Comme le dit à juste raison, le grand penseur brésilien Paolo Coelho ». Rappelons que « Demain c'est maintenant » est un mouvement citoyen initié par Monsieur Mamadou Ndiaye Directeur de la Communication, du Numérique et du Pôle Edition du groupe E-Media.