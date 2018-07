Mamour Cissé "choqué et troublé" par les vacances du Gouvernement

Le président du Parti social démocrate (Psd / Jant-Bi) n’a pas raté le Président Macxky Sall et son régime. Mamour Cissé dit être «troublé et choqué» par l'annonce des vacances du gouvernement.



«Je suis troublé et choqué qu’avant-hier (mercredi) l’on ait dit au sortir du Conseil des ministres que le gouvernement du Sénégal allait partir en vacance. Mais, je me suis dit de qui se moque-t-on», déclare le leader le Psd / Jant-Bi.



Mamour Cissé de poursuivre : «Vous n’avez pas réglé les problèmes d’eau, ni le problème de sécurité au Sénégal, pendant ce temps, les inondations arrivent, et ils se permettent avec une indécence extraordinaire d’aller en vacances».



Une situation qui, selon lui, l'a poussé à se demander«Est-ce que le président de la République est bien entouré ? S’il avait les conseils qu’il faillait, il n’allait pas prendre une telle décision », peste-t-il.



Mamour Cissé s'est prononcé jeudi en marge d'une visite à Touba pour parler de ses ambitions.