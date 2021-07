Mamour Diallo : "Louga n'a plus un maire qui a une vision claire"

L’ex-directeur des Impôts et domaines, Mamour Diallo a défié Aminata Mbengue Ndiaye à la mairie de Louga. Il a annoncé sa candidature lors d’une conférence de presse mercredi, alors que la commune est dirigée par un membre de la coalition au pouvoir. Il estime que la ville de Louga n'a plus un maire qui a une vision claire.



« J’ai été plusieurs fois interpellé sur mes intentions politiques à Louga, ma chère ville, une localité qui m’a vu naitre et qui m’a tout donné. Il y a toujours du temps pour parler et du temps pour se taire…La candidature Mamour Diallo à la mairie de Louga est une demande sociale », a-t-il affirmé.



Poursuivant, il ajoute : « C’est ce jour, 14 juillet 2021, que je déclare solennellement ma candidature à la mairie de Louga. Cette décision murement réfléchie témoigne de ma volonté de rendre aux Lougatois ce qu’ils m’ont donné ».



Selon le candidat, Louga vit une situation catastrophique ces 7 dernières années. « Nous n’avons plus un maire qui a une vision claire pour cette ville. C’est pourquoi nous avons décidé de porter notre candidature et dans les prochains jours, nous allons organiser une grande rencontre pour décliner notre programme ».