Man Utd : Cristiano Ronaldo rompt son silence

Il y a deux semaines, le Times a lâché une petite bombe en annonçant que Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United cet été. Souhaitant jouer la Ligue des Champions et déçu du mercato mené par les Red Devils, la star portugaise a des envies d'ailleurs. Mais elle a dû faire face à plusieurs refus, notamment du PSG et de Chelsea, où Thomas Tuchel ne veut pas de lui. De son côté MU a toujours maintenu que sa star, absente officiellement de la tournée estivale en Thaïlande pour raisons familiales, resterait.



Discret depuis le début de ce feuilleton, CR7 a rompu son silence en publiant un message sur les réseaux sociaux. «un dur travail», a écrit l'ancien joueur du Real Madrid qui a accompagné cela d'une photo où on le voit en train de s'entretenir dans une salle de sport. Mais un détail a sauté aux yeux du Manchester Evening News. En effet, l'attaquant de 37 ans porte le short de MU et le média anglais y voit un message caché sur le fait qu'il restera bien chez les Mancuniens. Affaire à suivre...