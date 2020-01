Manager hors pair et imperturbable (Opinion)

​Moussa DIOP, Directeur Général de Dem Dikk, un manager hors pair

et imperturbable : un style à recommander pour un développement

durable de nos entreprises sénégalaises.

Beaucoup de managers ont du mal à se séparer de leurs compagnons

voire même de les sanctionner. Au-delà du principe de bonne

gouvernance ; des innovations majeures de l’élargissement du réseau

de transport et la création de nouvelles dessertes urbaines et

interurbaines, la gestion stratégique et opérationnelle dans le

management des ressources est manifeste à la société Dem Dikk.

Voici un Manager qui se préoccupe nuit et jour de la réussite de son

entreprise et de son personnel. Qui aime bien, châtie bien, cet adage

confirme bien le Manager Me Moussa DIOP. Un bon Manager doit

connaitre sa mission et ses prérogatives, doit également maitriser

son environnement, son cadre juridique et réglementaire, quid du

syndicaliste appelé aussi à défendre l’entreprise et les intérêts des

travailleurs dans la limites des textes, conventions et règlements en

vigueur. Lorsque ces principes de droits élémentaires sont

outrepassés, la sanction est évidente et inévitable, sinon nous

menons tout droit vers l’apparition et l’émergence de microbes qui

pollueraient l’environnement de travail. Raison pour laquelle face à

l’intérêt général et national, les relations de copinages n’ont pas leur

place dans de telles situations.

A la place des syndicalistes de DEM DIKK, je me serais battu pour que

la subvention de l’Etat soit payée ainsi que les retards de cotisation

Ipres et caisse de sécurité sociale depuis 2001, mais non pour des

futilités...

Il est possible de décrire l’histoire du mouvement syndical selon une

démarche ternaire : sa naissance s’opère dans une période où il lui

faut faire reconnaître sa légalité, son essor se réalise ensuite dans le

cadre d’une législation qui définit sa nature et son domaine



d’intervention ; son institutionnalisation se marque enfin parfois par

une consécration constitutionnelle au plan national et plus

généralement par la mise en place à différents niveaux – y compris

au niveau international avec l’Organisation internationale du travail

(O.I.T.) – de structures tripartites. Par ce principe, l’environnement

juridique et réglementaire est extrêmement utile, mieux il faut

s’entourer de conseillers juridico-politiques.

Le syndicalisme n’est pas une immunité contre les dérapages et

violations flagrantes de ce cadre juridico-règlementaire de la

législation du travail.

Comment un secrétaire général syndicaliste peut se permettre de

dénoncer publiquement l’existence d’emplois fictifs et fantômes dans

sa société sans pouvoir apporter le moindre début de preuve à ses

allégations fallacieuses qui avaient pour seul but de salir son

directeur général dont le succès de son travail est félicité partout

même au-delà de nos frontières.

Du temps lui a été donne conformément à la loi et au règlement

intérieur pour apporter les preuves de ses déclarations, en vain.

Dans de pareils cas, les conventions et règlement prévoient des

sanctions indéfectibles et sans appel. « Me Moussa sigué, vamos… »

Dans la continuité pour une paix sociale durable, il faut tous assumer

échecs et succès pour aller de l’avant.

Me Moussa DIOP, votre travail est remarquable et salutaire, vous

incarnez véritablement la vision du Président de la République et

vous êtes entrain de la mettre en œuvre :

Vous participez également à l’accroissement de la fluidité des

déplacements en bâtissant un réseau d’échanges structuré pour un

développement plus équilibré du territoire afin de favoriser le

rapprochement entre les populations à travers des rencontres socio-



économiques, la mobilité des biens et services, des personnes sur

tout le territoire national ;

Vous désenclavez aussi les zones de production à travers un réseau

routier déconcentré ;

Vous apportez des solutions contre la vétusté des véhicules de

transport et de l’insécurité grandissante ;

Vous êtes à l’origine de la fréquentation massive des usagers dans

nos arrêts de bus et de hausse du trafic de bus confortable, sécurisé

et à moindre coût ;

Nous recommanderons à Monsieur le Président de la République de

vous décorer et de vous décerner un prix exceptionnel de « Manager

Innovant » car vous êtes aujourd’hui un modèle de développement

pour l’Entreprise nationale sénégalaise.

Me Moussa Diop nous vous suggérons de poursuivre la

matérialisation de la vision du Président de la République à travers

son programme PSE qui est en roue libre… :

 Poursuivre la mise en place de nouvelles lignes jusqu’au-delà de

nos frontières ;

 Permettre aux usagers d’accéder facilement à l’achat de billets

de transport au-delà des réservations en lignes ;

 Construire des stations d’arrêts et de repos pour les usagers

avec aménagement de points de vente, de boutiques, de

restaurants sur l’ensemble du réseau interurbain de DEM DIKK

(Chaque 150 à 200 km une station).





Ibrahima DIOP

Citoyen du monde

Iba8210@gmail.com