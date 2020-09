Manchester City : ça se complique pour Koulibaly

La piste qui devrait conduire Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples à Manchester City est encore plus compliquée. ​En effet, le temps presse et le risque de faire sauter l’opération est bien réel.



Selon le média italien "La Gazzetta dello Sport", Pep Guardiola veut le défenseur mais le coût estimé est de 70 millions d’euros soit environ 38,6 milliards de Fcfa. De Laurentiis, quant à lui n’abandonne pas et demande au moins, cinq de plus pour le Sénégalais.