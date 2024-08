Manchester City est sanctionné par la Premier League

Manchester City a été sanctionné, ce mercredi, par la ligue anglaise de football. D’après Footmercato qui cite The Telegraph, les Cityzens ont reçu une amende d’un peu plus de deux millions de livres, soit 2,7 millions d’euros, pour avoir retardé le coup d’envoi de 22 rencontres distinctes de Premier League. Une sanction acceptée par le club de Manchester.



« La Premier League et le Manchester City FC ont conclu un accord de sanction après que le club a reconnu avoir enfreint la règle L.33 de la Premier League relative aux obligations en matière de coup d’envoi et de reprise. (…) Le club s’est excusé pour les infractions commises et a confirmé qu’il avait rappelé à ses joueurs et à ses équipes leurs responsabilités en matière de respect de la règle L.33 », explique la ligue dans un communiqué.