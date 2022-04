Manchester City plongé dans une affaire de paiements illégaux, Benzema déjà favori pour le Ballon d'Or

Manchester City risque gros !



À Manchester City ça ne va pas super fort pour les Skyblues visiblement… Sur le plan sportif tout va bien puisque City est premier en championnat et a remporté son quart de finale aller en C1 contre l'Atlético (1-0). Mais c'est sur le plan judiciaire que le club inquiète… En effet, d'après The Times, «Manchester City est accusé de paiements illicites.» Une information issue d'une enquête de la Premier League selon laquelle le club mancunien n'aurait pas respecté les règles concernant les jeunes joueurs. «L'investigation dure depuis plus de 3 ans», affirme encore The Times. On retrouve aussi cette info dans les colonnes du Daily Mail. City est accusé de paiements illégaux dans le transfert de plusieurs joueurs mineurs, dont celui de Jadon Sancho. Autre problème pointé du doigt, le propriétaire aurait fait des versements au club, à la place des sponsors, et aurait payé en secret plusieurs agents. Des révélations qui devraient faire du bruit outre-Manche dans les prochains jours…





L'Espagne milite déjà pour KB9



En Espagne, le journal Marca nous livre la recette pour un Real parfait ! Pour cela, c'est très simple il suffit d'ajouter «deux ingrédients» : Thibaut Courtois et Karim Benzema. Une formule mathématique si on en croit le quotidien. D'ailleurs, As parle aussi du Français qui est en « mode Ballon d'Or ». Selon le média, «kB9 renforce sa candidature pour le trophée avec son 2e hat-trick de suite en Champions League», tandis que son rival direct Lewandowski n'a pas pas brillé contre Villarreal… Même Sport, pourtant considéré comme un journal pro barcelonais, parle d'un «Benzema au niveau du Ballon d'Or» ! Et en France aussi, l'attaquant du Real fait les gros titres. À l'image du Parisien qui a décortiqué le jeu et les stats de l'attaquant qui est « toujours plus fort ». D'ailleurs le quotidien précise que Benzema a « une bonne tête de Ballon d'Or ».



Un mercato à 25 M€ pour Ten Hag



Toujours en Angleterre, Erik Ten Hag, le futur coach de Manchester United fat parler de lui. Car d'après le Daily Express, il va devoir faire face à « budget serré ». En effet, le technicien néerlandais devrait avoir une «bien maigre enveloppe» pour recruter. On parle ici d'environ 20M£, soit un peu moins de 25 M€. C'est aussi ce que rapporte le Daily Mirror et le Daily Star ce vendredi ! Un coup dur pour Ten Hag qui n'est même pas encore arrivé à Manchester, mais qui va déjà devoir se serrer la ceinture.