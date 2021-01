Manchester City sera privé de 5 joueurs testés positifs à la Covid-19 contre Chelsea

Quelques jours après le report du match de Manchester City contre Everton, la rencontre qui doit opposer les Skyblues à Chelsea (ce dimanche, à 17h30), dans le cadre de la 17e journée de Premier League, est elle aussi menacée par les cas de Covid-19 qui se sont déclarés au sein de l’effectif mancunien.



"On ne m’a pas donné la possibilité d’annuler ce match. Pour l’instant, la rencontre est maintenue. Manchester City a eu quelques cas positifs dans son groupe, telle est la situation", a déclaré le coach des Blues Frank Lampard. Celui de Manchester City, Pep Guardiola, a annoncé vendredi que cinq joueurs de son équipe seraient indisponibles pour le déplacement à Chelsea dimanche, en raison de cas positifs au Covid-19. Les joueurs concernés, dont on ne connait pas officiellement l'identité (on parle de Jesus Walker et Ederson, entre autres), sont actuellement à l'isolement.



RMC Sport