Manchester United : Leny Yoro se fait détruire en Angleterre

Les premiers mois de Leny Yoro à Manchester United s’avèrent difficiles. Arrivé blessé en Angleterre, le joueur de 19 ans a manqué les quatre premiers mois de compétition. Depuis son retour, début décembre, l’ancien Lillois n’a connu que trois titularisations sur huit possibles, et a systématiquement été remplacé. Sa performance contre Southampton de ce jeudi ne devrait pas arranger les choses.



Si les Red Devils se sont imposés 3-1, ils ont dû attendre la 82ème minute pour voir Amad Diallo égaliser, puis marquer un triplé dans les derniers instants de la partie.



Parmi les Mancuniens critiqués, Leny Yoro figure en tête de liste. Largement à la peine face aux attaques adverses, l’ancien Lillois s’est fait démolir sur les réseaux sociaux, mais pas seulement.



Sur TNT Sports, Ally McCoist, ancien international écossais (61 sélections, 19 buts), devenu commentateur, a lâché un commentaire assassin à l’encontre du joueur formé à Lille : « ce soir, il se fait littéralement pulvériser, le pauvre garçon. Il n’a pas de latéral droit pour l’aider et, soyons honnêtes, De Ligt ne lui rend pas la tâche plus facile, tout comme personne devant lui. »



Yoro aura, peut-être, l’occasion de se ressaisir face à Brighton ce dimanche.