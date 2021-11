Manchester United : Mauricio Pochettino serait prêt à quitter le PSG dès à présent !

Mauricio Pochettino va-t-il refaire le même coup au Paris Saint-Germain ? Pour rappel, à l’issue de la saison 2020/2021, le coach du club de la capitale semblait disposé à faire son retour en Premier League, du côté de Tottenham. Les rumeurs se sont multipliées durant tout l’été, mais l’Argentin est finalement resté en poste. Mieux, il a même été prolongé jusqu’en 2023.



Sauf que le silence assourdissant de Pochettino en a dérangé plus d’un. Et aujourd’hui, l’ancien défenseur fait encore parler de lui. Hier, après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, la presse anglaise a immédiatement fait savoir que Pochettino était la cible numéro 1 de Manchester United pour remplacer le Norvégien. Une information confirmée ce lundi matin outre-Manche.



Nouvel appel du pied de la Premier League

Face à l’intérêt mancunien, Pochettino ne serait pas insensible à l’idée de traverser à nouveau la Manche. Toutefois, l’ensemble de la presse anglaise indiquait qu’une arrivée à Old Trafford était plutôt envisagée en vue de la prochaine saison. C’était avant que le Daily Mail n’affirme le contraire. Tout comme TalkSPORT. En clair, Pochettino serait prêt à lâcher le PSG dès à présent !



Une information qui, en temps normal, apparaitrait peu crédible. Mais le feuilleton estival et les dernières déclarations de Pochettino sur son poste à Paris laissent clairement la porte ouverte à un tel scénario. D’autant plus que l’autre entraîneur courtisé, Zinedine Zidane, ne serait pas chaud. Peut-on alors assister à un jeu de chaises musicales ? En effet, il convient de vous rappeler que nous vous annoncions en exclusivité que ZZ était enfin prêt à écouter le PSG…