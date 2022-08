Manchester United: Ronaldo et plusieurs autres joueurs mettent la pression à la direction

Selon les informations du Mirror, plusieurs joueurs de Manchester United (Cristiano Ronaldo, Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford et Bruno Fernandes), ont fait savoir à la direction du club qu'ils avaient besoin de renforts avant la fermeture du mercato estival, le 1er septembre.



Les Red Devils estiment que le club fait preuve d'un manque d'ambition alors que seulement trois recrues sont arrivées cet été (Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen). Dans le sens des départs, cinq joueurs sont partis: Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard et Edinson Cavani.