Manchester United : Ruben Amorim a puni Marcus Rashford pour son comportement

Déjà en difficulté avec Erik ten Hag, Marcus Rashford n’aura pas tenu bien longtemps sous Ruben Amorim. Ecarté par le coach portugais pendant trois matchs au mois de décembre, avant de revenir sur le banc (sans jouer), l’attaquant de 27 ans a trop joué avec le feu d’après The Athletic.



Il a enfreint les règles fixées par son entraîneur en se rendant dans un établissement nocturne à deux jours de la rencontre face à Everton le 1er décembre dernier. Il a d’ailleurs marqué deux buts ce jour-là.



Mais sa performance est passée au second plan pour Amorim, lequel a été déçu de voir son autorité être remise en cause. Forcément, il y a mieux pour débuter une aventure avec un nouveau coach.



Depuis cette affaire, l’Anglais de 27 ans n’a été titularisé qu’à une seule reprise. C’était en Ligue Europa face au Viktoria Plzen. Durant cette rencontre d’ailleus, un certain Alejandro Garnacho s’est rendu coupable d’un mauvais comportement à l’égard du technicien portugais. Il a perdu sa place de titulaire depuis…





Avec Footmercato