Manchester United approfondit les problèmes du Barça

Manchester United vient contribuer à l'enfer que vit le FC Barcelone au cours de ces dernières semaines, en leur retirant un transfert qui paraissait pourtant presque bouclé : celui de Matthis de Ligt. Son entourage pense que le choix du joueur est plutôt dirigé vers les offres anglaises.



Un drastique changement de plan aurait eu lieu au cours de ces dernières heures concernant le transfert de Matthijs de Ligt vers le FC Barcelone. Et notamment après la piteuse défaite hier soir en Coupe, le club aurait vu ses chances de recruter le jeune défenseur s'éloigner.



Le club catalan avait pourtant déjà fait une offre pour s'offrir le joueur. De son côté, celui-ci s'était montré plutôt réceptif, et souhaitait suivre les pas de son ami, De Jong. Cependant, la situation du capitaine de l'Ajax aurait changé. Mais avec Mino Raiola comme agent, ce type de mouvement est plus qu'habituel.



Et c'est Manchester United qui serait l'auteur de ce renversement de situation, qui vient provoquer un tremblement de terre dans les bureaux 'culés'.



D'après 'The Sun', De Ligt serait maintenant plus proche d'une signature avec les 'red devils' suite à l'offre d'une valeur non négligeable de 14 millions d'euros que le club lui aurait proposé et ce, par saison.



Du côté du Barça, la chaine de radio 'Rac1' évoque que le club catalan ne souhaite pas céder à ce type d'enchère et que celui-ci restera sur ses positions quant à l'offre initialement proposé.



Enfin, 'Marca' annonce que l'entourage du joueur pense qu'il serait plus tenté par l'offre de Manchester United, malgré le fait que le club anglais ne jouera pas la Ligue des Champions.