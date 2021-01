Manchester United décroche un nul à Liverpool après un match intense mais pauvre en occasions

Si Liverpool a été le plus entreprenant dans ce choc de la 19e journée de Premier League ce dimanche, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas réussi à concrétiser leurs phases de possession.



En face, Manchester United, plus attentiste, s'est contenté de faire quelques percées, principalement en contre. Sans réussite. Les 15 dernières minutes ont été plus riches en occasions avec des Mancuniens qui ont buté sur un Alisson impérial à deux reprises (75e contre Fernandes et 83e contre Pogba).



Les Reds restent troisièmes avec 34 points, juste derrière Leicester (35 pts). Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer restent leaders du Championnat, avec une faible avance (37 pts).