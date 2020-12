Manchester United rouge de colère après l'annonce du départ de Pogba, un club proche de récupérer Hulk pour 0 €

Les Red Devils voient rouge

Dans l'édition du jour de Tuttosport, Mino Raiola annonce la volonté de départ de Paul Pogba, qui «n'est pas heureux à Manchester». Des mots forts qui font aussi grand bruit en Angleterre, comme en Une du Daily Mirror. Le tabloïd affirme que cette annonce a déclenché une vraie fureur du côté de Manchester United. Plus que les mots forts de l'agent italien, c'est surtout le timing qui rend furieux les dirigeants des Red Devils, affirme le Daily Mirror, alors que l'équipe joue sa qualification pour les huitièmes de Ligue des Champions. Pour le Daily Express, cette fois pas de doute, « le temps de Pogba à United est fini ». L'annonce de Raiola fait aussi les gros titres de The Guardian, ou encore du Daily Telegraph qui choisit d'insister sur le côté « malheureux » du milieu de terrain de l'équipe de France, et de son souhait de partir, à l'issue de la saison.



Hulk, bientôt de retour à Porto

Au Portugal, c'est le mercato d'hiver qui fait les gros titres. Celui-ci approche à grands pas, et le FC Porto aurait déjà bouclé sa prochaine recrue. Il s'agit de Hulk qui pourrait bientôt faire son retour chez les Dragons, explique A Bola. Son contrat au Shaghai SIPG a été rompu, le Brésilien, désormais libre comme l'air, peut donc aller où bon lui semble. Toutefois, le FC Porto ne serait pas seul sur ce dossier, et aurait la concurrence de Palmeiras, au Brésil. Mais toujours d'après le quotidien lusitanien, Porto aurait l'avantage, car le joueur y a déjà joué, et souhaiterait revenir. L'information de son retour fait aussi la Une de O Jogo, ce mardi. Le média insiste également sur le choix de Hulk, dont la préférence irait pour l'instant au champion du Portugal 2019-20.



Messi vs CR7, « comme au bon vieux temps »

En Espagne, les médias n'attendent plus qu'une chose, le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Barça accueille la Juventus, ce mardi soir, et cette vieille rivalité entre les deux stars du foot fait encore saliver tout un pays. « Comme au bon vieux temps », se souvient Marca. Du côté de Mundo Deportivo aussi, on se régale du retour de cet affrontement entre les deux joueurs les plus récompensés ces dernières années. Les deux stars s'affrontent pour la 36e fois rappelle le quotidien ibérique, mais cela faisait 1 an et demi qu'ils ne s'étaient pas mesuré l'un à l'autre. Même son de cloche en couverture de As, qui parle du « duel le plus attendu » entre les deux génies du foot, un match à 11 Ballons d'Or...