Mandat d’arrêt contre Netanyahu: les États-Unis sanctionnent 4 juges et procureurs de la CPI

Dans un communiqué, le département du Trésor a déclaré que Nicolas Yann Guillou, Nazhat Shameem Khan, Mame Mandiaye Niang et Kimberly Prost ont été inscrits sur la liste des « ressortissants spécialement désignés » (Specially Designated Nationals, SDN).

Selon le département d’État, Guillou a été sanctionné pour avoir autorisé les mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant, tandis que Prost est visée pour avoir approuvé des enquêtes concernant le personnel américain en Afghanistan.

Les procureurs adjoints Khan et Niang sont quant à eux accusés de « soutenir les actions illégitimes de la CPI contre Israël », notamment en confirmant depuis leur prise de fonctions les mandats visant les dirigeants israéliens.

Washington a indiqué que ces mesures s’inscrivent dans le cadre du décret présidentiel 14203, qui cible les « activités malveillantes de la CPI » et vise à imposer des conséquences aux responsables de « transgressions contre les États-Unis et Israël ».

Les sanctions entraînent désormais le gel de tous les avoirs et intérêts des personnes visées aux États-Unis, ainsi que des entités détenues à hauteur de 50% ou plus par celles-ci.

Les États-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre quatre responsables de la Cour pénale internationale (CPI), dont un juge ayant autorisé les mandats d’arrêt visant le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant.