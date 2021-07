Mandaté par Macky Sall, Talla Sylla en tournée politique aux USA

Le maire de la ville Thiès, Talla Sylla est actuellement en tournée politique aux USA pour rencontrer la communauté sénégalaise qui y réside. Il a été mandaté par Macky Sall pour préparer son arrivée prévue en septembre prochain. A travers cette tournée aux allures de la redynamisation, Macky Sall compte réunifier ses représentants autour d’un nouvel élan politique.



Le maire de la ville de Thiès est en tournée de proximité du 04 au 28 juillet courant sur 24 villes des Etats-Unis, informe le communiqué de la section APR des USA. Talla Sylla, émissaire de Macky va sillonner les bases de l’Alliance pour la République (APR) et la Coalition au pouvoir et en profiter pour s’entretenir avec la communauté sénégalaise des USA.



Selon Baboye Kane membre de la Section de l’Alliance (Apr) de New York, « le passage du maire Talla Sylla est en quelques sortes pour réconcilier les membres de l’APR et de BBY. « Comme vous le savez, il y a eu des tiraillements au lendemain des élections présidentielles de 2019 », a-t-il dit.



A l’en croire, durant ces élections, la coalition Benno Bokk Yakaar avait été laminée dans les grandes villes américaines. L’autre raison serait l’élection de Aboubakry Diallo comme député de la Diaspora américaine Océanie, un choix qui avait fait des frustrés car il avait beaucoup de profils plus méritants poursuit-il. La mission politique de Talla a pour ambition de « résoudre les différends pour éviter que Macky soit hué à nouveau lors de son passage ».



Lors de la dernière visite de Talla Sylla en juin dernier, la communauté lui a fait part d’un tas de doléances que le maire n’a pas pris en compte. C’est pourquoi Seydou Nourou Ndiath, Coordonnateur du Collectif Vision Diaspora estime que, cette tournée n’est que du « folklore, du tourisme à la limite ». Une visite pour rencontrer les membres de leur coalition ajoute-t-il. En attendant de voir plus clair sur les retombées de cette tournée, Talla bouclera sa visite le 28 juillet prochain à New York, informe « Les Echos ».