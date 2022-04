Mané ballon d'or? Klopp s'énerve avant de poser une condition

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est un peu énervé lorsqu'un journaliste lui a demandé si Sadio Mané [qui a connu une excellente saison en club et en équipe nationale] pourrait être le gagnant du Ballon d'Or"?



Wow! soupire-t-il, avant de lancer: « Je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question, alors que la saison n'est pas terminée ».



Mais l'entraîneur s'est vite ressaisi en louant le talent de Mané, un joueur de "classe mondiale" qui pourrait être sacré Ballon d'Or si Liverpool réussissait à gagner la Ligue des champions, a-t-il estimé.



« Historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d'Or », a-t-il jugé. « Si vous n'êtes pas (Lionel) Messi ou (Cristiano) Ronaldo, vous devez probablement gagner la Ligue des champions, ce que nous n'avons pas encore fait, alors donnez-nous quelques semaines de plus et nous verrons où nous nous retrouverons », a-t-il déclaré.