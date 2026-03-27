Le rappeur Gims mis en examen pour blanchiment aggravé et remis en liberté sous contrôle judiciaire







Fin de garde à vue pour Gims. L'artiste, de son vrai nom Ghandi Djuna, interpellé le mercredi 25 mars à sa descente de l'avion à Paris et placé en garde à vue dans une affaire relative à un réseau de blanchiment international, a été mis en examen ce vendredi pour blanchiment aggravé - concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit, et blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée.



À l'issue de sa garde à vue et de sa mise en examen, Gims a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par les juges d'instruction, et l'obligation de verser une caution et d'informer le magistrat instructeur de ses déplacements.



L'artiste congolais de 39 ans était entendu dans le cadre d'une information judiciaire confiée à trois juges d'instruction depuis juin 2023 et suivie par le parquet national anti-criminalité organisée.



"Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière" auraient déjà été "mis en cause" dans ce dossier, ajoute le site. Ce média spécialisé affirme que les enquêteurs s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), l'une des villes où il réside.



Une tournée d'une dizaine de dates et un Vélodrome en 2027

Baptisé Sunset Village Private Residences, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3.000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims. Ce projet devait permettre au rappeur né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et arrivé en France à deux ans avec sa famille qui a fui le régime, d'accélérer dans les affaires, via l'immobilier de luxe.



Homme de scène ultra-populaire, Gims est engagé dans une longue tournée de dizaines de dates, qui doit le conduire jusqu'au Vélodrome de Marseille le 19 juin 2027. D'ici là, il doit honorer de nombreuses dates, à commencer par Liévin (Pas-de-Calais) le 18 avril, puis une tournée de tous les plus grands festivals français, des Francofolies à Solidays en passant par les Vieilles Charrues. Des scènes musicales au terrain judiciaire : Gims, le rappeur congolais de 39 ans, placé en garde à vue le 25 mars, a été mis en examen pour blanchiment aggravé et blanchiment en bande organisée, ce vendredi. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.Fin de garde à vue pour Gims. L'artiste, de son vrai nom Ghandi Djuna, interpellé le mercredi 25 mars à sa descente de l'avion à Paris et placé en garde à vue dans une affaire relative à un réseau de blanchiment international, a été mis en examen ce vendredi pour blanchiment aggravé - concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit, et blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée.À l'issue de sa garde à vue et de sa mise en examen, Gims a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par les juges d'instruction, et l'obligation de verser une caution et d'informer le magistrat instructeur de ses déplacements.L'artiste congolais de 39 ans était entendu dans le cadre d'une information judiciaire confiée à trois juges d'instruction depuis juin 2023 et suivie par le parquet national anti-criminalité organisée. Selon le site Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international, impliquant "une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine"."Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière" auraient déjà été "mis en cause" dans ce dossier, ajoute le site. Ce média spécialisé affirme que les enquêteurs s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), l'une des villes où il réside.Baptisé Sunset Village Private Residences, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3.000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims. Ce projet devait permettre au rappeur né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et arrivé en France à deux ans avec sa famille qui a fui le régime, d'accélérer dans les affaires, via l'immobilier de luxe.Homme de scène ultra-populaire, Gims est engagé dans une longue tournée de dizaines de dates, qui doit le conduire jusqu'au Vélodrome de Marseille le 19 juin 2027. D'ici là, il doit honorer de nombreuses dates, à commencer par Liévin (Pas-de-Calais) le 18 avril, puis une tournée de tous les plus grands festivals français, des Francofolies à Solidays en passant par les Vieilles Charrues. Autres articles Hollywood rend un ultime hommage à la légende Chuck Norris

Naps : le rappeur marseillais condamné à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour viol

Le rappeur Booba mis en examen pour harcèlement sur la compagne de Gims

Le rappeur Booba placé en garde à vue après une plainte de Gims

L'acteur Malcolm-Jamal Warner, connu pour "Cosby Show", est décédé à 54 ans

RTL.fr

div id="taboola-below-article-thumbnails">