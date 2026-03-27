Sénégal – Pérou : le Stade de France affiche complet pour le match amical, 80.000 spectateurs attendus

L’équipe du Sénégal affronte le Pérou en match amical ce samedi 28 mars, au Stade de France, à Saint-Denis, avec un coup d’envoi prévu à 16h00 GMT.
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le stade affiche complet et indique qu’aucune vente de billets ne sera effectuée sur place le jour du match. L’enceinte de Saint-Denis (80.000 places) s’apprête donc à vibrer au rythme des « Lions ».
Au-delà de l’aspect sportif, l’événement qui devrait réunir plus de 60.000 spectateurs, se veut une célébration du football africain et un moment de communion pour la diaspora sénégalaise, venue en nombre pour fêter le deuxième titre continental remporté au Maroc.
Programmation officielle (Heure de Paris)
14h00 : Ouverture des portes
15h00 : Pré-cérémonie de match Show avec artistes invités (Youssou Ndour et Booba)
15h45 : Présentation officielle du Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations
16h00 : Fin de cérémonie
17h00 : Coup d'envoi Sénégal vs Pérou
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le stade affiche complet et indique qu’aucune vente de billets ne sera effectuée sur place le jour du match. L’enceinte de Saint-Denis (80.000 places) s’apprête donc à vibrer au rythme des « Lions ».
Au-delà de l’aspect sportif, l’événement qui devrait réunir plus de 60.000 spectateurs, se veut une célébration du football africain et un moment de communion pour la diaspora sénégalaise, venue en nombre pour fêter le deuxième titre continental remporté au Maroc.
Programmation officielle (Heure de Paris)
14h00 : Ouverture des portes
15h00 : Pré-cérémonie de match Show avec artistes invités (Youssou Ndour et Booba)
15h45 : Présentation officielle du Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations
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