Manifestation contre la vie chère: Barthlémy Dias appelle le peuple à investir la rue vendredi

Le maire de Mermoz-Sacré cœur a appelé hier, lundi, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, la population sénégalaise à

répondre massivement à l'appel des organisations de la société civile. Qui, consiste à invertir la rue, vendredi, pour protester contre la cherté de la vie.



"Il faut manifester et exiger la baisse des prix des denrées de première nécessité", plaide Barthélémy Dias qui considère que les tenants du régime sont plus préoccupés à acheter des avions et à faire des tournées politiques sous un fallacieux prétexte économique que de baisser les prix de grande consommation.



Dias-fils estime également que les mesures prises par le gouvernement ces derniers jours avec la fixation des prix par le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises sont insuffisantes.