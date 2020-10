Manifestation contre les propos islamophobes de Macron : Abdou Karim Guèye et deux autres activistes arrêtés

Abdou Karim Guèye, Ousmane Sarr et Thierno Mohamed Sall de «Nittu Deg» ont été interpellés alors qu’ils manifestaient contre les propos de Macron. Selon leur avocat, Me Cheikh Khoureyssi Ba, ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public.



Ils ont été conduits à la police du 4e, après avoir mis le feu à la cocarde tricolore, en réaction au discours islamophobe et irresponsable de Macron. Leur interrogatoire vient de démarrer.